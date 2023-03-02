النفط يسجل مكاسب لليوم الثالث على التوالي

ارتفعت أسعار النفط الخام برنت خلال الأيام الماضية ليسجل سعر البرميل 84.5 دولارا خلال التعاملات اليوم وحتى كتابة هذا الخبر، بعد أن وصلت الأسعار الأسبوع الماضي إلى المستوى 80 دولارا للبرميل.

وانتعشت أسعار النفط بعد الأنباء عن عزم روسيا تخفيض إنتاجها بنسبة 25 % خلال شهر مارس أي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وأيضا تفاؤل السوق حيال قوة الطلب الصيني على النفط بعد صدور بيانات اقتصادية صينية إيجابية إضافة إلى إيجابية بيانات مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي.