خاص.. مدير عام شركة أرامكس ليبيا يصرح لصدى حيال توقيع إتفاقية شراكة مع مصرف النوران بخصوص التجارة الإلكترونية

صرح مدير عام شركة أرامكس ليبيا “طارق حجير” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: تم اليوم توقيع إتفاقية شراكة مع مصرف النوران بخصوص التجارة الإلكترونية وتطويرها في ليبيا، لتسهيل عمليات الشراء للمواطنين المباشرة عن طريق الإنترنت، وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها بالتعاون الاستراتيجي مع المصرف بدمج خدمة الشوب أند شيب وشراء أون لاين من فيزا.

وأضاف بالقول: إن الخدمة تسهل للمواطن بشكل شخصي أن يتسوق و بكل سهولة وينفد عملية الشراء سواء الداخلية أم الخارجية، و تقوم شركة أرامكس بتسهيل عملية شحن منتجه ويتم ذلك عن طريق بطاقته المصرفية “الفيزا” التي سيتم توفيرها له من خلال مصرف النوران.

وفي ختام الاجتماع يتمنى النجاح لهذه الخطوة أملا في أن تكون هناك خطوات متقدمة في اتجاه تعزيز الشركة بأحدث الخدمات في المستقبل القريب.

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