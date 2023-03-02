اعلان جديد من وزارة المالية بشأن مرتبات فبراير لجميع القطاعات

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس عن البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر (2) فبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بالوزارة .

وفي وقت سابق، كانت وزارة المالية قد أشارت إلى أسباب التأخير في صرف رواتب شهر يناير وفبراير، مؤكداً أن أهم الأسباب هو إدخال 400 ألف متغير على مرتبات القطاع العام خلال الشهرين، وكذا استكمال أكثر من 100 ألف تغيير مسار على مرتبات العاملين بالموظفين العاملين بالعام. كما استكملت تنفيذ 16 ألف إفراج جديد على المرتبات بمختلف القطاعات الحكومية؛ واستكملت تنفيذ 140 ألف تسوية للمرتبات تنوعت بين ترقيات وتسويات مالية للموظفين.