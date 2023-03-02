“الدبيبة” يتابع انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، وتنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش”، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة “، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المركزي، انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022.

وأكد “الدبيبة” خلال الاجتماع، على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات، والبدء فيها بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية، والعمل بشكل عملي لانطلاقها في كل المناطق والبلدية.

كما أكد” العبش” أن مشروعات توسعة وصيانة طريقي أوباري غات) وأجدابيا جالو، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهراً.

وأضاف “تاكيتة” أنه تم الإنتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة وفق (4) نماذج، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ، مؤكداً على أن العمل في هذا المشروع استغرق وقتاً للتأكد من المواقع المستهدفة، واعتماد التصاميم على أن تستهدف المرحلة الأولى إنشاء (500) مدرسة جديدة.

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