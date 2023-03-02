رئيس لجنة الطاقة بالنواب يعتبر تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري قطع الطريق على التدخلات الخارجية

بنغازي 02 مارس 2023 (وال)- رحّب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، بإقرار المجلس الأعلى الدولة على التعديل الدستوري الـ (13).

وقال العريبي – في تصريح صحفي – إنه بعد موافقة مجلس الدولة على التعديل يُصبح التعديل نافذًا ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى الدولة كان قد صّوت في وقت سابق الخميس، بموافقة بغالبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الدستوري الثالث عشر. (وال)

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