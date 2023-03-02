أهم ما جاء في الاجتماع الثاني لسنة 2023 للمجلس الوطني للمدفوعات.. تفاصيل هامة وخدمات جديدة

كشف مصرف ليبيا المركزي أهم ما جاء في الاجتماع الثاني لسنة 2023 للمجلس الوطني للمدفوعات برئاسة الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه صباح اليوم الخميس 2023/03/02.

وتناول الاجتماع رقمنة البطاقات المصرفية لتفعيل الدفع بالهاتف النقال على نقاط البيع واعتماد مواصفات وطنية موحدة لبطاقات الدفع الالكتروني بتقنية (EMV) نهاية شهر أبريل 2023،.

كما تناول الاجتماع دور المصارف التجارية ومشغل الموزع الوطني في تنفيذ مشاريع مصرف ليبيا المركزي لسنة 2023 (Instant Payment, eKYC, Open Banking ) للاستفادة من خدمات متقدمة في التحويل المباشر بين المصارف التجارية وفتح الحسابات عن بعد وفتح السوق لشركات التقنيات المالية لتقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد الاجتماع على رفع كفاءة الشبكة الوطنية للمدفوعات من خلال ما ستقوم به الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بتفعيل خاصية (National Roaming) بين شركتي ليبيانا والمدار للهاتف المحمول خلال شهر ابريل القادم.