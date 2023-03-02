بوادر لتحسين الشبكة الكهربائية في ليبيا.. شحنات تصل إلى طرابلس وأخرى إلى طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول “19” محطة كهربائية جاهزة إلى ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المحطات الموردة من شركة مديليك وصلت سعتها إلى ( 1000 ) ك.ف.أ وبعضها إلى ( 500 ) ك.ف.أ.

في السياق، أرسلت شركة “ميتكا” عبر ميناء طبرق البحري، معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية، في إطار سعي مجلس إدارة الشركة نحو الإسراع في استكمال مشاريع الطاقة الكهربائية.

وأضافت أنه سيتم نقل المحطات إلى المخازن الرئيسية للشركة، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية وتحسين وضع الشبكة الكهربائية في كافة المناطق.

وكشفت الشركة العامة للكهرباء، أنها بدأت بنقل الشحنات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى الإدارات المعنية بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى.

ولفتت إلى أنه سيتم نقل باقي الشحنات حسب آلية العمل المتبعة وذلك ضمن توفير الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بالتقسيمات الإدارية التابعة للشركة لتحسين الجهد لضمان استمرار التيار الكهربائي في كافة المناطق .