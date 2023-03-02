تعاون ليبي سوداني لاستئناف تجارة العبور عبر ميناء بنغازي

أكد مدير ميناء بنغازي البحري يزيد بوزريدة استئناف الميناء لتجارة العبور مع جمهورية السودان بالتعاون مع القنصلية السودانية ببنغازي.

وأوضح بوزريدة لتطبيق بكم الإخباري بأن الميناء يحقق منذ العام 2019 معدلا تشغيلية عالية، تجاوزت الإيرادات فيها شهريا مبلغ 6 ملايين دينار، ومبيناً بأنه يواجه عدداً من المشاكل الإدارية من ضمنها الإجراءات التعسفية لإدارة الشركة الليبية للموانئ ضد العاملين بالميناء والتي تمثلت بإيقاف صرف مرتباتهم منذ العام 2016 بحجة نقص الإيرادات، وتجميد كافة حسابات الميناء المصرفية منذ شهر مايو 2020.