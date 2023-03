“المبروك” يناقش مع “الأمين العام لمنظمة الاوبك و”عون” آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الخميس خلال اجتماع مع الأمين العام لمنظمة الاوبك”فيصل الغيص” ووزير النفط “محمد عون”، آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي، وينسجم مع التطور المتسارع في مجالات الاستثمار في القطاع والطاقات البديلة الذي يشهده العالم .

حيث تم في الاجتماع استعراض الإستراتيجيات التي تنتهجها وزارة المالية ، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة عجلة هذا التطور والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز.

