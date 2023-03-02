وزير المواصلات يُناقش الاستعدادات لإعادة افتتاح منفذ غدامس البري والعراقيل التي تُواجه منفذي رأس أجدير ووازن

طرابلس 02 مارس 2023 (وال)- استعرض وزير المواصلات في حكومة الوحدة محمد سالم الشهوبي، مع مديري العام بالمنافذ البرية أوضاع المنافذ والعراقيل التي تُواجه سيّر العمل فيها.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الحالية لإعادة افتتاح منفذ غدامس البري، وما يواجهه منفذ رأس أجدير ومنفذ وازن من صعوبات، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وشدد الوزير – في كلمة له خلال الاجتماع – على ضرورة التركيز والاهتمام بتطوير أداء المنافذ ومتابعة سيّر العمل فيها من خلال مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية، ووضع رؤية استراتيجية واضحة تعمل وفق أسس سليمة تهدف لرفع كفاءة العاملين وتطوير وتحسين أدائهم.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل المنافذ وتكثيف العمل من أجل أن تقوم جميع المنافذ بدورها الحيوي، بإعتبار أن هذا القطاع يُمثل السيادة البرية للدولة الليبية.

وأكد الوزير على توفير كل ما يلزم من تجهيز وكاميرات وموازيين يتم من خلالها ضبط الشاحنات المخالفة الأوزان وفقًا للحد المسموح به، مُبدئًا رغبة وزارة المواصلات لتحويل المنافذ الرئيسية إلى منافذ تجارية تتوافر فيها كافة المرافق اللازمة.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام خليفة الإدريسي، رئيس مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية صلاح على صالح، ومديري العام بالمنافذ البرية من مختلف المناطق، ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء المكاتب ورؤساء الأقسام بالمركز. (وال)

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