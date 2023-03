تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، خلال اجتماع مع مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” وتنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش”، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتا” انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المركزي.

وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع، على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات، والبدء فيها بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية، والعمل بشكل عملي لانطلاقها في كل المناطق والبلدية.

ومن جانبه أكد “تاكيتا” بأن تم الانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة وفق 4 نماذج، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ، مضيفاً بأن العمل في هذا المشروع استغرق وقتا للتأكد من المواقع المستهدفة، واعتماد التصاميم على أن تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 500 مدرسة جديدة.

من جهته أكد “عجاج” بأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق 12 شهرا، وسينطلق العمل بعد استكمال التهيئة التي تستمر 45 يوماً.

كما أكد”العبش” بأن مشروعات توسعة وصيانة طريقي أوباري وغات و أجدابيا جالو، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهرا.

The post “الدبيبة” يتابع انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها عام 2022 على أن تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 500 مدرسة جديدة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا