سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في نهاية تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط حالة من التفاؤل بشأن الطلب في الصين بعد بيانات قوية عن الصناعة.



وشهدت أسواق النفط جلسة متقلبة، إذ استهلت التعاملات على ارتفاع، تم تراجعت تحت ضغط من مخاوف تراجع الطلب بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم مايو 2023 بنسبة 0.5%، لتصل إلى 84.75 دولارًا للبرميل، في حين زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.6%، إلى 78.16 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقل موقع “الطاقة”.

وتأتي مكاسب أسعار النفط الخام بدعم من بوادر انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام، إلا أنها ظلت تحت السيطرة بسبب مخاوف من تأثير الزيادات المحتملة على أسعار الفائدة الأوروبية.

وأظهرت بيانات أن نشاط التصنيع في الصين، في فبراير، نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد؛ ما يضيف دليلًا على انتعاش اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تخفيف قيود كورونا.

ومن المقرر أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي مستوى قياسيًا هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار الرخيصة.

The post ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة متقلبة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا