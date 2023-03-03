المركزي يبحث رقمنة البطاقات المصرفية وتفعيل الدفع بالهاتف النقال خلال أبريل القادم

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس 2 مارس 2023، خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للمدفوعات رقمنة البطاقات المصرفية لتفعيل الدفع بالهاتف النقال على نقاط البيع واعتماد مواصفات وطنية موحدة لبطاقات الدفع الإلكتروني بتقنية (EMV) نهاية شهر أبريل القادم 2023، ودور المصارف التجارية ومشغل الموزع الوطني في تنفيذ مشاريع المركزي للعام الحالي للاستفادة من الخدمات المتقدمة في التحويل المباشر بين المصارف التجارية وفتح الحسابات عن بعد.

كما تمت مناقشة فتح السوق لشركات التقنيات المالية لتقديم خدماتها للمواطنين، ورفع كفاءة الشبكة الوطنية للمدفوعات من خلال ما ستقوم به الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بتفعيل خاصية (National Roaming) بين شركتي ليبيانا والمدار للهاتف المحمول خلال شهر أبريل القادم.