“العريبي” يرحب بالتصويت بالموافقة من قبل مجلس الدولة على التعديل الدستوري 13 الذي أقره النواب

رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ” عيسى العريبي” اليوم الخميس، بالتصويت بالموافقة من قبل مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب .

وأضاف “العريبي” بأنه بهذه الموافقة يُصبح التعديل نافذاً ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

والجدير بالذكر أن مجلس الدولة صّوت خلال جلسته اليوم الخميس بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الدستوري 13.

