«أوبك» تُؤكد دعمها لصناعة النفط في ليبيا

قام الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” هيثم فيصل الغيص والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بزيارة لمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، حيث كان في استقباله عضوي مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار وأحمد عمار، ومحافظ ليبيا لدى “أوبك” وعدد من المستشارين والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة.

ورحب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالأمين العام لمنظمة “أوبك” والوفد المرافق له في زيارتهم للمؤسسة، معربين عن شكرهم للدعم المستمر للمؤسسة باستثنائها لليبيا من التخفيضات التي دعت إليها المنظمة للدول الأعضاء بها تقديراً لظروف البلاد.

ونقلت الصفحة للمؤسسة على فيسبوك، تأكيد أعضاء مجلس الإدارة على أن المؤسسة الوطنية للنفط ساعية للوصول إلى المستهدف والمتمثل في زيادة الإنتاج اليومي من النفط بخطط طموحة تم إعدادها للنوهوض بصناعة النفط الليبية.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة “أوبك” عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا أن ليبيا عضواً هاماً في المنظمة.

كما أشاد الغيص بدور الكفاءات الليبية التي عملت بالمنظمة ودورها الكبير في تسيير العمل بها، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل إمكانيات “أوبك” مسخرة لخدمة صناعة النفط في ليبيا.

ودعا أمين عام “أوبك” في كلمته، إلى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في المنظمة سصواء كان ذلك عبر المنشورات الدورية أو فرص التدريب والتوظيف التي تتاح من حين لآخر والاستفادة منها في نقل الخبرات والنهوض بقطاع النفط الليبي، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار والاهتمام بصناعة الغاز خصوصاً وأن ليبيا بها احتياطات غاز كبرى مع المحافظة على مشاريع الاهتمام بالبيئة.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون في الأمور الفنية بين الدول الأعضاء في “أوبك” وتحقيق الاستفادة من تبادل الخبرات.

