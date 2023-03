السفارة الأمريكية في ليبيا: نحث القادة الليبيين على التعاطي مع خطة “باتيلي” بطريقة بناءة

حثت السفارة الأمريكية في ليبيا القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع خطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” بطريقة بناءة.

وأكدت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بأن مقترح “باتيلي” للوصول إلى الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي، مشيرة إلى أن هذا المقترح سيبني على التقدم الذي أحرزه مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إلى أن هذه اللحظة تمثل فرصة للقادة الليبيين لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

