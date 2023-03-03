الحويج: لا نملك التدخل في تحديد الاسعار.. وأسعار اللحم مناسبة وندرس فرض تسعيرة على لحوم الدواجن

أكد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن الوزارة لا تملك التدخل في تحديد الأسعار أو فرض تسعيرة على السلع وفق القانون (23) الصادر سنة 2010 وسنتدخل فقط إذا لاحظنا ارتفاع غير صحيح ولفترة محددة.

وأضاف الحويج في تصريحات لوسائل اعلام محلية، ان الوزارة تدرس في الوقت الحالي إمكانية فرض تسعيرة على لحوم الدواجن بسبب الارتفاع الذي طال أسعارها.

واشار الحويج إلى أنه وفقًا للتقارير فإن سعر الكليو جرام من لحم الدجاج وصل 16 دينارا في حين أن السعر لا يتجاوز 13دينارا.

ونوه الحويج إلى أن أسعار اللحم الحالية مناسبة وتتراوح بين 50 و55 دينارا.

شدد الحويج إن عدم توفير الميزانيات وراء تعثر مشاريع وقرارات الوزارة أبرزها إنشاء ديوان الحبوب، الذي يحتاج ما لا يقل عن مليون ونصف إلى مليونين دينار لتدشينه.