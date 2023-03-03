ارتفاع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 03 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 03/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
واستمرار ارتفاع سعر كسر الذهب لليوم الثالث على التوالي بمختلف عيارته في السوق المحلية متأثراً بصعود سعر اونصة الذهب عالمياً اليوم الجمعة.
سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب 1,845.63$
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب223.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب260.16 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب272.55 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب297.33 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 285 ~300 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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