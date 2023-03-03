وزير الدولة للاتصال يناقش رفع حظر الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية

اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية “وليد اللافي”، بلجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية.

وحضر الاجتماع كلٌ من وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات.

واتفق المجتمعون على وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية أمام شركات الطيران الليبية.

وأوضحوا أنه سيتم التنسيق بداية مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات الليبية بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية.

وفي عام 2014 أعلنت المفوضية الأوروبية حظر الشركات الليبية من الطيران في الأجواء الأوروبية ومنعت التعامل مع جميع شركات النقل على خلفية التوترات الحاصلة في البلاد.