منظومة الحساونة تنجز خطة العام 2022 لرفع الإنتاج

قال رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبد الناصر بوبطينة، إن منظومة الحساونة قد أنجزت خطة رفع الإنتاجية للعام الثاني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين رئاسة اللجنة الإدارية وأعضاء باللجنة، وفق ما أفاده إعلام الجهاز.

وأوضح بوبطينة أن خطة رفع الإنتاجية للعام الثاني أوصلت الإنتاج خلال العام 2022 إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا، وفق قوله.

وأكد بوبطينة استمرار دعم اللجنة الإدارية لأعمال المنظومة لتحقيق المستهدف للعام 2023، طبق قوله.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الأعمال المستهدفة والاحتياجات الضرورية لأعمال صيانة الإمداد المائي.

المصدر: جهاز النهر الصناعي

