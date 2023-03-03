الحكومة تشدد على البدء في المشروعات المتعاقد عليها في 2022 وأبرزها الطرق والمدارس

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس 2 مارس 2023، خلال اجتماعه مع مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومشروعات المواصلات، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022.

وشدد الدبيبة، على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات، والبدء فيها بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية، والعمل بشكل عملي لانطلاقها في كل المناطق والبلدية حيث سيتم تنفيذ الطريق الدائري الثالث، بعد استكمال أعمال التهيئة التي ستستمر لمدة 45 يوما، وسيستغرق تنفيذ مشروع الطريق (12) شهرا.

وبحسب حكومة الوحدة الوطنية فإن مشروعات توسعة وصيانة طريقي (أوباري- غات) و (أجدابيا- جالو)، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهرا، كما تم الانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة وفق (4) نماذج، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء 500 مدرسة جديدة.