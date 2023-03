عقد عدد من مسؤولي الإدارات بمصرف ليبيا المركزي بفرعيْه في طرابلس وبنغزي اجتماع اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية لمناقشة عدد من المواضيع وعلى رأسها توحيد المصرف المركزي.

وبحسب الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي فقد خصص الاجتماع لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في أجواء إيجابية بين الطرفين، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على عقد مزيدا من اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرات المصرف المركزي.

وأضاف الموقع الرسمي للمصرف المركزي بأنه وعلى هامش الاجتماع، عُقدت ورشة عمل نظمتها الوكالة الامريكية للتنمية “USAID”.

The post توحيد المصرف المركزي محور اجتماع رؤساء إدارات فرعيْ “المركزي” بطرابلس وبنغازي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا