اقتصاد

خاص.. الشنطي يطالب “الدبيبة” بضرورة إتخاذ إجراءات تلزم الوطنية لنفط بعدم عرقلة اختصاصات وزارة النفط والغاز

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص امتناع المؤسسة للنفط عن التنسيق مع الوزارة في الأمور التي أوجب القانون ضرورة التنسيق بشأنها إضافة إلى عرقلة قيام الوزارة بممارسة الاختصاصات التي أوكلها القانون إليها وإلى حين إعادة تنظيم المؤسسة من مجلس الوزراء .

كما أوضحت المراسلة بضرورة إتخاذ ما يلزم من إجراءات من تؤدي إلى التزام المؤسسة بالتعاون مع وزارة النفط وصولاً إلى رفع التضارب في الإجراءات والتصرفات القانونية بينهما.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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