“أوبك”كل الإمكانيات مُسخّرة لخدمة صناعة النفط في ليبيا

زار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ” أوبك” هيثم الغيص مع الوفد المرافق له يوم أمس الخميس مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وكان في استقباله عضوا مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار وأحمد عمار، ومحافظ ليبيا لدى “أوبك” وعدد من المستشارين والمدراء العاميّن .

وأعرب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرهم للأمين العام لمنظمة “أوبك” والوفد المرافق له لدعمهم المتواصل للمؤسسة ،ولاسيما باستثناء ليبيا من تخفيضات الإنتاج تقديراً لظروف البلاد.

وأكّد أعضاء مجلس الإدارة على سعي المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة الإنتاج اليومي من النفط ضمن خطة منهجية مدروسة للنهوض بصناعة النفط الليبية.

وأثنى الغيص على الكفاءات الليبية التي عملت بالمنظمة ودورها الكبير في تسيير العمل بها، منوهاً إلى أن كل إمكانيات “أوبك” مسخرة لخدمة صناعة النفط في ليبيا.

ودعا أمين عام”أوبك” إلى ضرورة الاستفادة من الفرص التي تقدّمها المنظمة وذلك من خلال المنشورات الدورية أو فرص التدريب والتوظيف لنقل الخبرات وتطوير قطاع النفط الليبي.

وركّز الغيص على ضرورة الاهتمام بصناعة الغاز، ولاسيما أن ليبيا تُعد المرتبة 21 في احتياطات الغاز في العالم مشددا على مشاريع الاهتمام بالبيئة.

وناقش المجتمعون سُبل التعاون في الأمور الفنية بين الدول الأعضاء في “أوبك” والاستفادة من تبادل الخبرات.