“الحويج” يجتمع بعدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين بالشأن الاقتصادي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أمس الخميس مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين بالشأن الاقتصادي للاستفادة من الكفاءات العالية والقدرات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وأكد “الحويج” خلال اللقاء على أهمية الحصول على الأبحاث الأكاديمية من الجامعات الليبية واستحضار المعلومات الحديثة من الخبراء، وتطوير المقترحات والمبادرات للوصول إلى حلول مبتكرة رائدة وصياغة رؤية وطنية مشتركة لاستنهاض الاقتصاد الوطني والارتفاء به من خلال المهارات العلمية.

يذكر بأن هذا اللقاء يأتي ضمن من رؤية وزير الاقتصاد والتجارة لتطوير الشراكات الاقتصادية وتعزيز التنمية الشاملة لتحقيق المكانة الاقتصادية المرجوة بالعلم و المعرفة والخبرة الواثقة.

