رئيس نقابة خبازين المرج: إنخفاض أسعار الدقيق وتوفره بكميات وافرة و4 أرغفة بدينار

أكد رئيس نقابة الخبازين بمدينة المرج فهمي اقدورة أن أسعار الدقيق انخفضت عن السابق، والمعروض متوفر بكميات وافية وأنواع مختلفة، وهي أسعار محددة من الموردين لا الدولة.

وقال اقدورة في تصريحات لمنصة فواصل، أن قنطار الدقيق يتراوح بين 240 و 260 حسب نوعه وجودته

وأكد اقدورة أن أربعة أرغفة من الخبز تباع بدينار، والإقبال جيد، مضيفًا إن مخابز المدينة تعمل وفق طاقتها الإنتاجية، والظروف تحسنت

ونوه اقدورة أن الأجهزة الرقابية كالحرس البلدي تؤدي دورها في المتابعة والكشف عن النظافة العامة والشهادات الصحية وغيرها.

وأشار أقدورة إلى أن لا حديث يذكر في المنطقة عن مادة برومات البوتاسيوم، ومخابز المدينة خالية منها.