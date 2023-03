182 شركة أجنبية في ليبيا خلال 2022، بينها 44 تدخل السوق الليبي لأول مرة

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن 182 شركة أجنبية تعمل داخل ليبيا في مجالات مختلفة خلال عام 2022.

وأوضحت الوزارة أنّ 44 شركة جديدة دخلت سوق العمل ومنح لها إذن المزاولة خلال العام نفسه، وأن 58 شركة أجنبية تقدمت بتجديد أذونات وتراخيص العمل.

وحول مجالات العمل، ذكرت الوزارة أن 35 شركة تعمل في النفط، و37 شركة في المقاولات، و16 شركة في الكهرباء و7 في قطاع الاتصالات.

وأضافت الوزراة أن 35 شركة تعمل من تركيا، و8 شركات من مصر، و5 من ألمانيا، و3 أمريكا، و5 إيطاليا، و5 فرنسا و7 بريطانيا، و12 تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد لعام 2022، شجع عودة الشركات الأجنبية، والمشاركة في مشاريع استثمارية.

