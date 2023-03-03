إلى جانب خلافات «عون» و«بن قدارة».. روسيا تُهدّد طموح إيطاليا بنفط ليبيا

قال موقع «جي آي إس» إنّ هناك تعقيدات لطموحات إيطاليا في أن تصبح مركزًا للطاقة الإفريقية، على رأسها غياب وزير النفط والغاز محمد عون، عن توقيع اتفاقية إيني الإيطالية مع مؤسسة النفط.

وأوضح الموقع، في تقرير بعنوان «ليبيا تكشف عقبات إيطاليا في مجال الطاقة في البحر المتوسط» أنّ الحضور الروسي في ليبيا، بواسطة مجموعة فاغنر، قد يجعل النفط البري أكثر صعوبة.

وتوقع الموقع حدوث مشاكل مستقبلية تلحق الاتفاقية “«رغم نغمات انتصار رئيسة الوزارة الإيطالية جورجا ميلوني»، مضيفا أنّ ذلك بسبب انقسام البلاد مع حكومتين متنافسين إحداهما لم تعترف بالاتفاقية، وفق الموقع.

يذكر أنّ اتفاقية الغاز بين المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية قد أثارت جدلا بين وزير النفط والغاز محمد عون الذي وصف الاتفاق بالمخالف للقانون، معترضا على زيادة حصة الشركة الإيطالية إلى 37% بما يتعارض مع اتفاقية 2008 بين ليبيا وإيطاليا.

The post إلى جانب خلافات «عون» و<strong>«</strong>بن قدارة».. روسيا تُهدّد طموح إيطاليا بنفط ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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