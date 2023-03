سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تطلب من “زياد الزرزور” إخلاء مبنى تابع لشركة “لايكو” بالعاصمة بانغي

وجّه وزير العدل بحكومة أفريقيا الوسطى خطابا إلى المدير السابق لشركة “لايكو – أفريقيا الوسطى” “زياد الزرزور” يطلب فيه ضرورة إخلاء مبنى “باسيفيك2” التابع للشركة في غضون أسبوع ووقف استلام الإيجارات على العقارات التي تملكها، مهددا بأنه سيتم إخلاء المبنى بالقوة في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب في الفترة المحددة.

وأكد الوزير في خطابه بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للالتزامات بين البلدين، مشيا إلى الزيارة التي قام بها وفد ليبي إلى العاصمة بانغي منتصف شهر فبراير الماضي بهدف تسوية الخلافات والنزاعات بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وشركة “لايكو – أفريقيا الوسطى” التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية والتي أعرب فيها الوفد الليبي عن استيائه من شغل “الزرزور” لمباني الشركة بصفة غير قانونية.

وكانت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى قد أعنت في وقت سابق عن مصادرة الأصول الليبية في البلاد، والتي تشمل فندق خمسة نجوم وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض، وبيعها بالمزاد العلني.

