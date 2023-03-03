خاص: مع الإشارة إلى توجيهات المركزي.. مساعد مدير مصرف الوحدة يفصح لصدى عن مستجدات هامة بالبنك وزبائنه

قال مساعد مدير عام مصرف الوحدة “أنس شنيبيش” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف الوحدة أحد أكبر المصارف العاملة في ليبيا ، وأن المصرف في تطوير مستمر على كافة خدماتة المصرفية و منظوماته العاملة.

وتابع بالقول: أن الاجتماعات الأخيرة التي تتم بين مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية كلها تصب لصالح المواطن الذي هو زبون لهذه المصارف ، و قد بدأت هذه الإصلاحات تظهر بشكل واضح والذي بدأ المواطن يلتمس هذه الإصلاحات للرقي بمستوى الخدمة و تذليل كل الصعاب.

ووفق مساعد المدير العام فقد كانت توجيهات مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني واضحة وصريحة وهي تسريع هذه الخدمات وتنوع وسائل الدفع من خلالها ، وكذلك عقد العزم على تطوير نظام دفع المرتبات لكل القطاعات العاملة إلكترونياً والإستغناء على كل الإجراءات التقليدية المعمول بها و التي كانت أحد اسباب التأخير في ادراج المرتبات بحسابات مستحقيها، وأن السيولة النقدية ستكون متوفرة وبشكل مستمر للمواطن.

وختم حديثه بالقول: نحن على أبواب الشهر الكريم نطمن كل زبائن المصرف على مستوى فروعنا العاملة بربوع البلاد .

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