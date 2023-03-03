وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد

أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج امجاهد جاهزية الوزارة لإحالة منح الأولاد والزوجات والبنات فوق الثامنة عشر عن ثلاثة أشهر إلى المصارف، وستكون في حسابات مستحقيها في غضون يومين.

وقال امجاهد تصريحات بثتها منصة “فواصل” إنهم بصدد تسليم صكوك بدل إيجار للأسر المهجرة من مرزق والمنطقة الشرقية عن ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم استكمال توزيع الصكوك عن ستة أشهر كبدل إيجار، ولم يبقَ سوى عدد بسيط بحاجة لاستكمال بعض النواقص كالأرقام الوطنية والإدارية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر تعليماته لوزارة المالية، لاتخاد ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك .

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد، قبل نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان المبارك.