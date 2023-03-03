أبرزها التركية..وزارة الاقتصاد: الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بلغت 102 شركة

أخبارليبيا24

أكدت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا خلال 2022 بلغت 102 شركة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الفروع التي تم منح لها إذن مزاولة نشاط خلال عام 2022 م 44 شركة أول مرة تدخل للعمل بليبيا.

وأفادت وزارة الاقتصاد، أن عدد 58 شركة تقدمت بتجديد الأذونات الممنوحة لها وتضمنت نشاطاتها مجالات مختلفة.

وأضافت الوزارة أنه من أهمها 35 شركة في مجال النفط و37 شركة في مجال المقاولات والبناء والتشييد و 16 في مجال الكهرباء و7 في مجالات الاتصالات.

وذكرت أن هذه الفروع مثلت جنسيات 37 دولة مختلفة وأهمها تركيا 35 شركة مصر 8 شركات، وألمانيا 5 شركات، أمريكا 3 شركات، إيطاليا 5 شركات، تونس 12 شركة، بريطانيا 7 شركات، فرنسا 5 شركات.

وبينت الوزارة أن عودة الشركات جاءت بسبب الاستقرار الذي تشهده ليبيا خلال عام 2022 مما يشجع عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات.