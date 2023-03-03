ضبط أكثر من ( 64 الف ) كيلو من البصل الأحمر والأبيض غير صالح للاستعمال البشري بجنزور

جنزور 03 مارس 2023 (وال)- أسفرت الحملة الواسعة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، بسوق جنزور المركزي بمشاركة الجهات المختصة بالتفتيش والمتابعة عن ضبط كميات كبيرة من البصل المستورد من الخارج غير صالح للاستعمال البشري.

وتم خلال الحملة ضبط أكثر من ( 64 الف ) كيلو من البصل الأحمر والأبيض المستورد من خارج ليبيا.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات رئيس نيابة شمال طرابلس؛ حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة من البصل غير الصالح للاستهلاك البشري بحضور الجهات ذات العلاقة. (وال)

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