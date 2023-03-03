جولة تفتيشية على محلات بيع اللحوم جنوبي طرابلس

طرابلس 03 مارس 2023 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن مفتشيه قاموا رفقة جهاز الخرس البلدي بجولة تفتشية ضبطية استهدفت أحد محلات بيع اللحوم بمنطقة سيدي السايح جنوبي طرابلس.

وأضاف أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة عدم وجود شهائد صحية للعاملين والنظافة العامة سيئة جدًا وعدم الإلتزام بالزي والبيئة المحيطة للقصاب غير نظيفة وخلط اللحوم البيضة مع اللحوم الحمراء ووجود لحوم داخل الثلاجة وغير نظيفة ينبعت منها روائح كريهة.

وأشار المركز إلى أن الإجراءات اتخذت بالخصوص، وتم إحالة التقرير إلى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات. (وال)

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