إنهيار خط الصرف الصحى بمحلة القرضة ببلدية سبها

سبها 03 فبراير 2023 (وال)- أعلن المجلس البلدي سبها عن حدوث إنهيار في خط الصرف الصحي بمحلة القرضة بالبلدية أمس الخميس.

وأوضح المجلس – عبر صفحته على فيسبوك – أن مدير إدارة المرافق ببلدية سبها عبد الجليل اشتيوى، تابع الإجراءات المتعلقة بحل مشكلة إنهيار الخط التي حدثت بسبب طفح مياه الصرف في مدينة سبها بشكل عام، نظرًا لتوقف مضخة الرفع بالمحطة الرئيسية بالبلدية.

وأضاف المجلس أنه تواصل مع شركة المياه والصرف الصحى التي أفادت بأنها فى انتظار مضخات رفع بديلة لحل مشكلة الطفح بالمدينة بشكلٍ عام.

وبحسب المصدر فقد قامت إدارة المرافق من خلال المجلس بالتواصل مع جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق، وتم تكليف شركة لصيانة الخط الفرعى بشكل عاجل والتي ستباشر مهامها خلال يومين. (سبها)

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