من دون أي نتائج تذكر، استمرار الاجتماعات لمناقشة توحيد المصرف المركزي

عقد في تونس، الجمعة، عدة اجتماعات منفصلة بين إدارتي المركزي طرابلس وبنغازي لمناقشة جهود توحيد المصرف المركزي، واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة داخل مقرات المصرف المركزي في ليبيا.

ومنذ عامين أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك خلال لقاء مع نائبه علي الحبري الذي كان يترأس المركزي في بنغازي في نهاية يناير 2022.

يذكر أن شركة ديلويت المتخصصة في التدقيق المالي، قد عملت على مدار عامين على مراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملاءمة لتوحيد المؤسسات المالية.