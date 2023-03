بنك التنمية الإفريقي يؤكد دعمه تحقيق الاستقرار في ليبيا وإعادة إعمارها

جدد بنك التنمية الأفريقي تأكيد دعمه الكامل لجهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد الذي يرأسه مدير عام بنك التنمية الأفريقي لشمال إفريقيا “محمد العزيزي” مع وزير المالية بحكومة الوحدة “خالد المبروك”، حيث ناقشوا مجالات تدخلات البنوك عبر القطاعات، بما في ذلك المياه والزراعة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والحوكمة.

وقال بنك التنمية الإفريقي إن التزامه بالدعم جاء خلال أول مهمة رفيعة المستوى للبنك إلى ليبيا منذ عام 2014 ، حيث سيدعم البنك جهود الدولة لتسريع أجندة التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز فرص الاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تركز على تعزيز القدرات المؤسسية و تحسين البنية التحتية الاقتصادية.

ودعا البنك ليبيا للمشاركة بنشاط في منتدى الاستثمار الأفريقي كفرصة لجذب الاستثمار إلى البلاد، مؤكدا استعداده لدعم إصلاح إدارة المالية العامة، فضلا عن وسائل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والمحروقات من خلال تنمية القطاع الخاص وإطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.

كما أجرى الوفد محادثات مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، الذي رحب بجهود البنك في دعم البلاد، خصوصا الدعم المستمر لأجندة التنويع الاقتصادي الوطني.

وأكد الحويج أن ليبيا تسعى لبناء علاقات أقوى مع إفريقيا وأوروبا من خلال شراكات فعالة وممرات تجارية في ضوء الحاجة إلى حلول عاجلة لأزمة الأمن الغذائي، وبناء على قمة داكار 2

وشارك الوفد في منتدى ليبيا الثالث لشركاء التنمية حول الصحة، الذي عقد تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 28 فبراير 2023، حيث قام البنك بتقييم مبادرات القطاع الصحي في ليبيا واستكشاف إصلاحات السياسات المستقبلية وسبل الدعم.

و في تصريحاته في المنتدى، قال مدير عام بنك التنمية الأفريقي لشمال إفريقيا محمد العزيزي، إنه من المهم توسيع نطاق البنية التحتية للرعاية الصحية عالية الجودة في ليبيا مع أدوار واضحة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى فرصة الحلول الإقليمية للبناء على تجارب الدول المجاورة.

وقالت نائبة المدير العام للبنك لشمال إفريقيا مالين بلومبيرج إن البعثة حددت تدخلات إضافية سيكمل البنك من خلالها جهود مصر لبناء مؤسسات قوية واقتصاد متنوع كجزء من إعادة إعمار ليبيا.

المصدر: بنك التنمية الأفريقي

The post بنك التنمية الإفريقي يؤكد دعمه تحقيق الاستقرار في ليبيا وإعادة إعمارها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار