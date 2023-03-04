وزير المالية يبحث مع الأمين العام لمنظمة الاوبك آليات دعم قطاع النفط والغاز في ليبيا 

طرابلس 04 مارس 2023 (وال) – استقبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بمقر الوزارة بطرابلس، الأمين العام لمنظمة الأوبك “هيثم الغيص” والوفد المرافق له، بحضور وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون ” .

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي، وينسجم مع التطور المتسارع في مجالات الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة الذي يشهده العالم.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الاستراتيجيات التي تنتهجها وزارة المالية، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة عجلة هذا التطور والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع. (وال _ طرابلس)

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