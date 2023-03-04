إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي تعقد اجتماعا مشتركا

تونس 04 مارس 2023 (وال)- عقدت إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، اجتماعا مشتركا في تونس، تم خلاله تبادل وجهات النظر ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في أجواء إيجابية بين الطرفين.

وحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي فقد تم في الاجتماع، الاتفاق على عقد مزيداً من اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرات المصرف المركزي.

وتم على هامش الاجتماع المشاركة الجماعية في ورشة عمل تنظمها الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID). (وال _ تونس)

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