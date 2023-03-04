وصول معدات لمحطات شمال بنغازي، جنوب طرابلس، مصراتة والخمس من شركتي (GE) وسيمنس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت 4 مارس 2023، وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطات شمال بنغازي وجنوب طرابلس ومصراتة والخمس الموردة من شركتي (GE) الأمريكية وسيمنس الألمانية لتجديد وضعية محطات الإنتاج وإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد لتعمل بأقصى قدرتها الإنتاجية الكاملة.

كما أكدت الشركة في بيان لها، البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى، بمحطة كهرباء الجبل الغربي المنفذة من قبل شركة سيمنس للطاقة.