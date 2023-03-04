الحرس البلدي الأصابعة يقوم بحملة تفتيشية على المخابز ومحلات المواد الغذائية 

الأصابعة 04 مارس 2023 (وال)- قامت الدوريات التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع الأصابعة، بالتعاون مع عدد من الجهات، بحملة تفتيشيه شملت المخابز ومحلات المواد الغذائية، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات.

و اتخذت خلال الحملة الإجراءات القانونية اللازمة بقفل مخبز بالشمع الأحمر، وذلك لعدم توفر الاشتراطات الصحية داخل المخابز، وسوء نظافة معدات المخبز و ”الطواجين” غير صالحة للاستعمال والمتآكلة .

كما تم التفتيش على صلاحية المواد الغذائية في المحلات، والاطلاع على صلاحية الشهادات الصحية للعمالة. (وال _ الأصابعة)

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