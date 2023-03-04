خسائر أثرياء العالم بلغت 10% في عام 2022

خسر أغنى الأغنياء في العالم 10% من ثرواتهم في العام 2022، بعدما تضررت محافظهم الاستثمارية جراء رفع معدلات الفائدة على خلفية الحرب في أوكرانيا والتضخم، وفق دراسة لمركز «نايت فرانك» الاستشاري.

وجاء في دراسة نشرها المركز أن إجمالي ثروات هؤلاء الأشخاص الذين يعدّون من أغنى الأغنياء، أي تبلغ ثروة كل منهم 30 مليون دولار على الأقل (بما في ذلك قيمة مقر إقامتهم الرئيسي) «انخفض بنحو 10 % خلال 2022».

وقال خبير الدراسات العالمية في «نايت فرانك» ليام بايلي، «السنة الماضية، فاقمت الأزمة الأوكرانية أزمة الطاقة الأوروبية وتضخّماً كان أصلاً متسارعاً. نتيجة لذلك، شهد العام 2022 واحداً من أكبر الارتفاعات في التاريخ على صعيد معدلات الفائدة».

وعلى الرغم من ذلك ازدادت في العام 2022 ثروات 40% من أغنى الأغنياء، لكن المنحى «سلبي» في الغالب، وهذا ليس أمراً مفاجئاً لأن رفع عدد كبير من المصارف المركزية معدلات الفائدة لاحتواء التضخم أثر سلباً على المحافظ الاستثمارية، بحسب المركز.

وشهدت أوروبا أكبر تراجع، إذ تقلّصت ثرواتها 17%، تلتها أسترالاسيا أي أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة (- 11%) والأمريكيتان (- 10%)، فيما سجلت أفريقيا تراجعاً بلغ 5 % وسجلت آسيا تراجعاً بنحو 7%.