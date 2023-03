قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية” عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في عام 2011، بإن الشعب الليبي من يقود المصالحة الوطنية الحقيقية، لان هو من عانى.

وأكد” الدبيبة” لا يوجد حل للشعب الليبي، الا انشاء الدستور ويتفاهم عليه الجميع، ويكون يصلح بليبيا حتى مئة سنة، وليس هناك أي خيار أخر.

وأضاف “الدبيبة” بأن من ظلم الشعب الليبي بتورطهم للدماء، هم ناس قلة ولا يمثلوا الليبين وليس لديهم القدرة بأن يقسموا الوطن، ولا يمكن هؤلاء أن ياثرون في طلبنا للصفح.

وأكد “الدبيبة” بأن ضباط النظام السابق هم أصبحوا اليوم قادة من قوات الجيش الليبي، يجب أن نهتم بمن تضرروا بعد اعتقالهم، وتلبية احتياجاتهم من قبل المنظمة المهتمة باسرى الحرب، معلناً بانشاء قاعدة بيانات التي يتم تصنيفها حسب الاحتياجات من العلاج وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء بأن مطلب الشعب واحد وهو تحقيق أهداف ومطالب ثورة 17 فبراير، مؤكدًا بأن حكومة الوحدة تطلق مبادرة السلام والمصالحة الحقيقية.

The post “الدبيبة”: لا يوجد حل للشعب الا انشاء الدستور ويكون يصلح بليبيا حتى مئة سنة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا