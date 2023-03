“الغيص” يؤكد دعم منظمة الأوبك لليبيا

زار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك “هيثم الغيص” اليوم السبت، المؤسسة الوطنية للنفط، برفقة مدير عام الشؤون الفنية بوزارة النفط “مصطفى بن عيسى”و محافظ ليبيا لدى الأوبك.

وأكد “الغيص” بأن منظمة الأوبك ستكون داعمه وستعمل على المحافظة على السوق بالتنسيق مع دولها والدول المنتجة من خارج الاوبك، مضيفاً بأنه بدليل على التوقعات أنّ الشركات الكبرى والغير حكومية مستمرة في الاستثمار النفطي .

وأوضح” الغيص”بأنّ التوقعات عن السوق العالمي تؤكد استمرار زيادة الطلب على النفط والغاز خلال العقود القادمة بالرغم من الاتجاه للطاقات المتجددة، موجهاً للوزارة ومؤسسة النفط أن تدخل من الآن في الاستثمارات النفطية والغازية للاستفادة منها في هذه الفترة وذلك بدعم من حكومة الوحدة الوطنية

وأوضح “هيثم الغيص” بأن وجود المنظمة مهم جداً بدورها في المحافظة على السوق واقتصاديات الدول الأعضاء اثناء الازمات العالمية التي انخفض فيها الطلب على النفط وانخفضت اسعاره، وأنها تعمل على تطوير الجهاز الإعلامي ولديها تشاور مع الوزارة بالخصوص.

ومن جانبه أكّد “بن عيسى”و محافظ ليبيا لدى الأوبك بأن هناك العديد من الفرص والدراسات التي ستتاح من خلال المنظمة وستنسق الوزارة مع المؤسسة في الاستفادة منها في كافة المجالات الممكنة وفي كل المستويات.

