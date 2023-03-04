هل يُسهم بنك التنمية الإفريقي في تحقيق الاستقرار في ليبيا وإعادة إعمارها ؟

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة “خالد المبروك”مع وفد بنك التنمية الإفريقي

الذي يرأسه مدير عام البنك “محمد العزيزي”، حيث يُعد هذا اللقاء أول مهمة رفيعة المستوى للبنك إلى ليبيا منذ عام 2014.

اقش المجتمعون مساهمة البنوك في قطاعات المياه والزراعة والصناعة والطاقة والنقل .

وأكّد بنك التنمية الإفريقي بأنه سيدعم جهود الدولة في تسريع النهوض الاقتصادي من خلال تعزيز فرص الاستثمار بما يتناسب مع إستراتيجية البنك التي تركّز على تعزيز القدرات المؤسسية و تحسين البنية التحتية الاقتصادية.

ودعا البنك ليبيا للمشاركة في منتدى الاستثمار الإفريقي كفرصة لجذب الاستثمار إلى البلاد، وأبدى البنك استعداده لدعم إصلاح الإدارة المالية العامة، والعمل على تنويع الاقتصاد بعيدا عن مجال الطاقة من خلال تنمية القطاع الخاص.

كما أجرى الوفد محادثات مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، الذي رحب بجهود البنك المستمرة في دعم البلاد، ولاسيما المبذولة من أجل التنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد الحويج أن ليبيا تسعى لبناء علاقات أقوى و شراكات فعالة مع إفريقيا وأوروبا لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الأمن الغذائي.

وشارك الوفد في منتدى ليبيا الثالث لشركاء التنمية حول الصحة الذي عقد تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ، حيث قام البنك بتقييم مبادرات القطاع الصحي في ليبيا وسبل الدعم المستقبلي.

و صرّح مدير عام بنك التنمية الإفريقي إنه من المهم توسيع نطاق البنية التحتية للرعاية الصحية عالية الجودة في ليبيا ،وإعطاء فرصة للقطاع الخاص ، مؤكداًعلى نجاح الحلول الإقليمية للبناء في الدول المجاورة.

وقالت نائبة المدير العام للبنك لشمال إفريقيا “مالين بلومبيرج”: إن الوفد حدّد تدخلات إضافية ستتيح له من خلالها جهود مصر لإيجاد بيئة حقيقية لاقتصاد متنوع كجزء من إعادة إعمار ليبيا.