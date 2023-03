وفد من الغرف التجارية الليبية يزور فلسطين، ويبحث التعاون التجاري بين البلدين

اتفق وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي ووفد رجال الأعمال الليبي برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية محمد الرعيض على إقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية في ليبيا.

جاء ذلك في ختام زيارة الوفد الليبي لدولة فلسطين بمشاركة مدير عام المدينة الدولية للمقاولات والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة ريماس الطبية، ومكتب الإعلام بالاتحاد العام للغرف التجارية.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال فلسطينيين إلى ليبيا مطلع الشهر الجاري، وعقد لقاءات مع نظرائهم الليبيين وبحث إمكانية إقامة استثمارات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة.

وطالب الوفد القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدول العربية والإسلامية إلى استيراد المنتجات الفلسطينية التي لديها قدرة تنافسية كبيرة وتتحلى بجودة عالية، وتلبي المواصفات العالمية، وفق وصفه.

وقال الوفد إن كسر الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب استيراد وشراء المنتجات الفلسطينية وهذا ما سنعمل عليه في ليبيا، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الوفد الليبي زار عددا من من المحافظات وعقد سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني واطلع على خلال زيارته إلى عدد من المصانع على واقع الصناعة الفلسطينية.

