شاهد : الشؤون الاجتماعية تعلن اسماء الدفعة الجديدة من بطاقة إيفاء في طرابلس

أعلنت الشؤون الاجتماعية فرع طرابلس المركز، اليوم السبت عن دفعة جديدة من اسماء المستفيدين من بطاقة ايفاء ضمن منحة الزوجة والبنات .

وأشارت الشؤون الاجتماعية فرع طرابلس المركز، الى أنه سيثم توزيع البطاقات ليوم الاحد الموافق 532023 ومصحوبين بأثبات شخصي .

وسيتم توزيع بطاقة ايفاء الدفعة 163، بمقر الشؤون الاجتماعية طرابلس المركز الكائن بظهرة .

وشددت الشؤون الاجتماعية على الالتزام والتقيد بالقوائم .

وفي وقت سابق، أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج امجاهد جاهزية الوزارة لإحالة منح الأولاد والزوجات والبنات فوق الثامنة عشر عن ثلاثة أشهر إلى المصارف، وستكون في حسابات مستحقيها في غضون يومين.