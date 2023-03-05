شركة الكهرباء تواصل استكمال خط نقل الطاقة الرويس ابوعرقوب جهد 400 كيلو فولت

تواصل الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد 5 مارس 2023، استكمال مشروع خط نقل الطاقة (الرويس ابوعرقوب) جهد 400 كيلو فولت، حيث يجري حاليا أعمال تركيب الأبراج، وشد الأسلاك من ناحية ابوعرقوب، بهدف زيادة استقرار الشبكة العامة والاستفادة من نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة الكهربائية.

كما قامت الفرق الفنية بدائرة خطوط الجهد الفائق الغربية، بالعمل على فك التحويرات، وإرجاعها إلى وضعها الأصلي على دائرتي (الرويس_بئر الغنم) رقم (1و2) جهد 220 كيلو فولت.