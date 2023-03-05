تغييرات جديدة.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 05 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 02 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8272 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1332 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8134 دينار، والدولار الكندي 3.5507 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2554 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2862 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3143 دينار، والدينار التونسي 1.5405 دينار، والدرهم المغربي 0.4651 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: