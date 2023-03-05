أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية الأحد

الوطن| رصد
استقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، عند مستوى 4.82 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.78 دينار الخميس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.13 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، في حين تراجع سعر اليوان الصيني عند 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار.
وتاليا قائمة لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8272 د.ل
|4.8393 د.ل
|4.8151 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1332 د.ل
|5.1461 د.ل
|5.1204 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8134 د.ل
|5.8279 د.ل
|5.7989 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5507 د.ل
|3.5596 د.ل
|3.5418 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.268 د.ل
|3.2762 د.ل
|3.2598 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1556 د.ل
|5.1685 د.ل
|5.1427 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4614 د.ل
|0.4626 د.ل
|0.4603 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4646 د.ل
|0.4657 د.ل
|0.4634 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6898 د.ل
|0.6915 د.ل
|0.6881 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.55 د.ل
|3.56 د.ل
|3.54 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2862 د.ل
|1.2894 د.ل
|1.283 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3143 د.ل
|1.3176 د.ل
|1.311 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5405 د.ل
|1.5444 د.ل
|1.5367 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.354 د.ل
|0.354 د.ل
|0.353 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4651 د.ل
|0.4663 د.ل
|0.464 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.38 د.ل
|1.39 د.ل
|1.38 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.641 د.ل
|0.641 د.ل
|0.641 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2554 د.ل
|0.2561 د.ل
|0.2548 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6992 د.ل
|0.7009 د.ل
|0.6974 د.ل
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