أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية الأحد

الوطن| رصد

استقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، عند مستوى 4.82 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.78 دينار الخميس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.13 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، في حين تراجع سعر اليوان الصيني عند 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: